Європарламент закликає запровадити квоти на жінок

Європейський парламент закликає запровадити квоти на присутність жінок у керівних органах компаній та у владі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у схвалених на сесії Європарламенту у Страсбурзі резолюціях.

За резолюцію, підготовлену Софією ін’т ВЕЛД (група ліберальних партій, Нідерланди) проголосував 361 депутатів, проти – 268, утрималися – 70.

У документі, зокрема, міститься заклик до Європейської комісії оцінити національні заходи, спрямовані на посилення присутності жінок в керівних органах компаній і, у випадку необхідності, надати законодавчі пропозиції щодо встановлення квот на присутність жінок в керівних органах компаній з тим, щоб закріпити за жінками 30% місць в таких органах до 2015 року та 40% - до 2020 року.

У резолюції також зазначається, що зберігається на сьогодні і різниця в оплаті праці між чоловіками та жінками. Чоловіки в середньому отримують на 17,5% вищу зарплату.

Депутати також висловились за схвалення європейської директиви з вимогою обов’язкової оплачуваної відпустки жінкам для народження дитини.

Інша резолюція, підготовлена Сірпою ПІТІКАЙНЕН (група народних партій, Фінляндія) була підтримана 508 депутатами, проти висловились 124, утримались – 49.

У цьому документі відзначається, що запроваджені в низці країн, таких як Франція, Іспанія, Бельгія, Словенія, Португалія та Польща, квоти на виборах були дуже успішними.

При цьому в документі висловлюється думка щодо необхідності запровадження на національному та європейському рівнях обов’язкових до виконання заходів щодо забезпечення рівного представлення чоловіків та жінок в органах влади.

У документі зазначається, що хоча в Європарламенті частка жінок на сьогодні становить 35%, тим не менше на національному рівні середня частка жінок в органах влади не перевищує 24%.