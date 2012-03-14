Янукович заборонив заважати рухові маршуток

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон «Про внесення змін до статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності водіїв транспортних засобів за ненадання переваги маршрутним транспортним засобам».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Як повідомляв УНІАН, відповідний закон Верховна Рада ухвалила 23 лютого.

Цим законом з Кодексу України про адміністративні правопорушення виключено положення, яке передбачало накладення штрафу за ненадання переваги в русі маршрутним транспортним засобам в розмірі від 25 до 30 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

В той же час змінами встановлено, що ненадання переваги маршрутним транспортним засобам, у тому числі порушення правил руху і зупинки на смузі для маршрутних транспортних засобів, тягне за собою штраф від 30 до 40 таких мінімумів.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.