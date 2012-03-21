Про деталі переговорів Януковича і Путіна – відомо

Роман Цимбалюк, власкор УНІАН в Росії так написав про переговори президента України Віктора Януковича і прем’єра Росії Володимира Путіна: «Про деталі політичного тет-а-тету досі не відомо. Єдине, що вдалось з’ясувати зі слів українського посла в Росії Володимира Єльченка, що до підписання готові близько десяти міждержавних угод. І їхнє підписання може відбутися ще до інавгурації Володимира Путіна, запланованої на 7 травня».

Це я можу пояснити лише тим, що пан Цимбалюк, імовірно, працював на саміті СНД в «серці Москві», і це, вірогідно, завадило йому прибути до Ново-Огарьово, де відбувалися переговори.

На початку переговорів Віктор Янукович привітав Володимира Путіна з обранням на посаду Президента Російської Федерації. Потім сказав, що розраховує: найближчим часом відбудеться засідання міждержавної українсько-російської комісії на рівні президентів, і вже підготовлений пакет документів для такого засідання і необхідно приймати рішення з приводу їх підписання. За словами глави Української держави, «мова йде про співпрацю в таких сферах, як атомна енергетика та в інших енергетичних сферах».

Про що йдеться? У червні 2010 року було підписано українсько-російську угоду про будівництво в нас заводу з виробництва ядерного палива, за яким у Києва залишався контрольний пакет, а Росія повинна надати Україні частку в Міжнародному центрі збагачення урану, інакше кажучи, в Ангарському електролізному хімкомбінаті, недалеко від Іркутська. Зараз ідеться про реалізацію цієї угоди.

Наш посол в Росії Володимир Юрійович Єльченко зустрівся із журналістами там же, в Ново-Огарьово. Конкретні інформації про теми переговорів він подав такі.

Між Україною і Росією торговий оборот склав у 2011 році 56 мільярдів доларів.

У ході українсько-російських переговорів вдалося суттєво зменшити кількість вилучень і обмежень в угоді про вільну торгівлю. Володимир Єльченко був, як і належить послу, в цьому стримано оптимістичний - сказав, що «так це виглядає на папері», а «життя покаже, якими будуть ці вилучення і обмеження». У відповідь на моє запитання, чи потрібна Україні зона вільної торгівлі СНД при тому, що Росія із травня стане членом Світової організації торгівлі, сказав, що так: «Цей шлях треба пройти до кінця».

Єльченко роз`яснив, про що йшлося на зустрічі Януковича і Путіна у питанні міжрегіонального співробітництва. За його словами, після міжрегіональних бізнес-форумів в російському Геленджику і в українському Донецьку тепер мова йде про співпрацю з російською «глибинкою». З 3 по 7 квітня 2012-го делегація під керівництвом губернатора Житомирської області, а також керівників Вінницької, Івано-Франківської та Волинської областей, або їх перших заступників буде працювати в Тюменській області, Ханти-Мансійському та Ямало-Ненецькому округах РФ. Передбачаються переговори по прямим поставкам сільськогосподарської продукції, а також участі наших підприємств у будівництві та реконструкції підприємств в нафтогазовій галузі. Російські підприємці зафіксували свій інтерес до реконструкції рекреаційних об`єктів в Криму - там традиційно відпочивають їхні працівники.

Володимир Єльченко вніс ясність ще в три питання.

Перше. За його словами, кількість українських «заробітчан» в Росії слід реалістично оцінювати в три мільйони чоловік.

Друге. Ухвалене рішення, що генеральне консульство України переїжджає з Тюмені в Єкатеринбург.

Третє. Чергове, після Нижнього Новгорода, генеральне консульство Україні буде відкрито не у Владивостоці, як раніше передбачалося, а в Новосибірську - і туди теж незабаром відправляться наші губернатори.

То ж конкретики вистачало.

В’ячеслав Піховшек