Заступник міністра розповів як убив автівку "паленим" бензином

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Володимир Павленко.

«У бюджеті поточного року передбачені відповідні кошти для придбання пересувних лабораторій, які проводитимуть експрес-аналіз паливно-мастильних матеріалів безпосередньо на ринку», - сказав В.Павленко.

При цьому він відзначив, що за експертними оцінками на ринку світлих нафтопродуктів близько 30% бензину і дизельного пального не відповідають стандартам, і проблеми з використанням бензину мають всі споживачі, у тому числі і заступники міністрів. В.Павленко підтвердив це випадком зі своєї практики, коли минулого року після поїздки з Києва до Херсона у його автомобілі довелося ремонтувати всю паливну систему.

«Зі мною стався дуже сумний випадок. Я не називатиму заправну станцію, але коли мені треба було на кілька днів поїхати до Херсонської області, ми заправилися пальним одразу після Одеської площі. Проблеми у нас почалися буквально через 50-60 кілометрів. Ми їхали до Херсона 15 годин. І після того, як ми приїхали, ми ремонтували всю паливну систему. Після цього я на цьому бренді не заправляюся», - сказав В.Павленко.

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Нагадаємо, Мінекономрозвитку 15 і 23 березня були видані накази про скасування державної реєстрації усіх (66) технічних умов на бензин автомобільний, дизельне пальне та їх компоненти.

Довідка УНІАН. На сьогодні в Україні діють два стандарти якості нафтопродуктів: ДСТУ 4063-2001 (аналог Євро-2) і ДСТУ 4839-2007 (відповідає Євро-4, -5). У 2007 році було прийнято графік переходу на нові стандарти якості з паралельною відмовою від ДСТУ 4063-2001 з 1 січня 2011 року.

Проте наприкінці 2010 року тоді ще Державний комітет України з питань технічного регулювання і споживчої політики (Держспоживстандарт) продовжив дію стандартів виробництва бензинів і дизпального, що відповідає вимогам Євро-2 і Євро-3, до 1 липня 2011 року, а потім Державна інспекція України з питань захисту прав споживачів (Держспоживінспекція) продовжила дію старих стандартів на нафтопродукти до 31 грудня 2011 року.