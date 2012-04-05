Московському патріарху знову не пощастило з годинником (фото)

Прес-служба московського патріарха принесла вибачення користувачам офіційного сайту РПЦ за обробку фотографії, де видно годинник на руці патріарха Кирила, і заявила про повернення фото в початковому вигляді.

Напередоднівблогахз'явиласяінформаціяпро те, що на сайтіPatriarchia.ruза допомогоюфоторедакторазміненофотографіюз зустрічіпатріархаКирила зміністромюстиціїОлександромКоноваловим3 липня 2009 р., наякійнаруціпатріархаранішебуло видногодинник.Наоновленійфотографії цього годинника невиявилося,але йоговідображення буловиднонаполірованійповерхністола,що івикликалохвилюуїдливихзауваженьвінтернет-просторі. "Ниніфотографія, яка викликалаподив,у первісному виглядіповернутанасвоємісце.Кеш-пам'ятьсерверасайтуPatriarchia.ruочищенавідобробленоїфотографії.Приносимовибачення всімкористувачамсайтуза технічнупомилку", -цитуєофіційнеповідомлення прес-службиРІА "Новости".



Згідно з повідомленням, "прикроїпомилки" прироботі зфотоархівомприпустилисяспівробітникифоторедакціі.

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