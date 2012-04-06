Репер Ларсон: Я ніякий не «мажор», у мене тато - військовий, мама – стюардеса

Про це С.Ларькін сказав сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

При цьому він вибачився перед А.Пясецьким за завдані травми.

«Я ніякий не «мажор», у мене батько - військовий на пенсії, мама – стюардеса, теж на пенсії. В мене немає ніяких багатих батьків. Я завзятий противник «мажору»... Я шкодую, що все так сталося, тому що я не очікував, що він (А.Пясецький - УНІАН) так сильно вдариться й у нього буде такий великий синяк, і невідомо, звідки він у нього з'явився», - сказав С.Ларькін.

Репер підкреслив, що хотів запропонувати А.Пясецькому допомогу, проте не зміг зв'язатися ні з ним, ні з його родичами, ні з його представниками. При цьому С.Ларькін підкреслив, що готовий надати допомогу в лікуванні А.Пясецького.

«Я жодного разу не стикався з таким хамством, яке було в мою сторону зроблено. Я під'їхав до ресторану, я не заїхав на бровку, як це пишуть, що я мчав по тротуару, я проїхав по проїжджій частині, під'їхав до бровки, де стояли багато пішоходів і очікували на зелене світло. Частина пішоходів, коли побачили, що під'їхала машина й хоче заїхати на бровку, розступилися. Двоє молодих хлопців сумнівної зовнішності неадекватно поводилися, вони, скажімо так, не відходили» - сказав С.Ларькін .

Репер зазначив, що коли загорілось зелене світло, один із молодих людей, проходячи біля його автомобіля, показав йому середній палець. С.Ларькін зазначив, що не бив журналіста, а лише штовхнув його в плече. «Мене це дуже сильно обурило, оскільки якби це заслужено було, і я дійсно ледь не збив, якщо мені покажуть палець, я скажу: даруйте, винен. Але якщо ти пропускаєш людину, нічого йому не роблячи, і тебе ще посилають, то я не стримався», - зазначив С.Ларькін.

При цьому репер висловив думку, що в момент конфлікту А.Пясецький був у стані наркотичного сп'яніння. «Було таке враження, що він був під наркотичним ефектом. По ньому видно, що він якийсь хворий хлопець», - сказав С.Ларькін.

За словами репера, з його боку є свідки конфлікту, при цьому С.Ларькін зазначив, що в суті конфлікту має розібратися слідство, і якщо з'ясується, що винен він, готовий нести відповідальність. С.Ларькін зазначив, що поїхав із місця пригоди лише після того, як переконався, що А.Пясецький устав, і з ним «усе нормально».

«Я штовхнув його в плече, він впав на асфальт, це я пам'ятаю точно. Я подивився, що він лежить на асфальті, підійшов до машини, сів і припаркувався під рестораном. Я зайшов у скляні двері ресторану, спостерігав за цією картиною. Він (А.Пясецький - УНІАН) піднявся, перейшов на інший бік, із ним стояв його друг і якась жінка. Я постояв і зрозумів, що зараз буде тут якийсь “кіпіш” і поїхав, оскільки в мене намічалася серйозна зустріч», - сказав С.Ларькін.

Як повідомляв УНІАН, 3 квітня начальник Відділу зв'язків із громадськістю Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в місті Києві Ігор Михалко повідомив, що в Києві водій побив перехожого.

“Вчора о 17.50 за адресою Лесі Українки, 24 переходив дорогу чоловік 1987 року народження, по тротуару їхав автомобіль. Між цим чоловіком і водієм авто виникла суперечка, яка переросла в конфлікт. Водій цього авто вийшов, і завдав декілька ударів цьому громадянину. В результаті було викликано міліцію”, - сказав І.Михалко.

Він не назвав прізвищ учасників конфлікту й марку автомобіля.

За словами І.Михалка, проводиться перевірка для ухвалення рішення відповідно до чинного законодавства.

*** Після цього випадку в Facebook було створено робочу групу щодо цього інциденту, де повідомляється, що у вівторок, 3 квітня, близько 17.50 журналіст Андрій Пясецький і його товариш Дмитро “підійшли до перехрестя на бульварі Лесі Українки та вулиці Щорса з протилежного від McDonald's боку, на пішохідному переході вже достатньо багато людей очікували на зелений сигнал світлофора. Андрій і Дмитро опинилися в задніх рядах. У цей момент по тротуару з боку Лесі Українки в тому ж напрямку на людей ззаду вилетів паркетник Lexus (номери АА2273ВР, тоновані вікна й фари), різко загальмувавши і фактично впершись бампером у тих пішоходів, які стояли ззаду. В цей момент загорівся зелений і люди пішли вперед, Дмитро трохи випередив Андрія і вже обернувшись на крики ззаду, побачив, що невідомий, затиснувши однією рукою голову Андрія завдав йому декілька ударів. Це відбувалося на зебрі за два метри від тротуару, де стояв Lexus. Після цього (дуже швидко) водій сів у Lexus, з'їхав на тротуар і рвонув по вулиці Щорса. Опис нападника - близько 35 років, атлетична статура (накачаний), волосся русяве, коротке. В цей момент Андрій лежав на зебрі й навколо нього вже збиралися люди”.