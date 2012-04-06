Двоповерхова Skoda на українських коліях розганяється до 180 км/год

"Випробування проходять у штатному режимі, у суворій відповідності з графіком, затвердженим керівництвом «Укрзалізниці»», - повідомили УНІАН у прес-службі Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»), коментуючи повідомлення у ЗМІ про пошкодження поїзда Hyundai під час випробувань.

У ході випробувань нові електропоїзди Hyundai і Skoda випробовують на швидкості 160 км/год. і 180 км/год.

Зокрема, сьогодні, 6 квітня, електропоїзд Hyundai випробовувався на ділянці Харків - Кочубеївка, розвиваючи швидкість 160 км/год.

Електропоїзд Skoda сьогодні прибув на ділянку Бориспіль - Баришівка Південно-західної залізниці. На цьому перегоні в ході випробувань він розвине швидкість руху до 180 км/год. По цій ділянці Skoda проїде шість разів, а потім вночі повернеться до Харкова.

На початку наступного тижня електропоїзд Skoda знов випробовуватимуть на ділянці Харків-Полтава.

Після поїзда Skoda на ділянку Бориспіль - Баришівка відправиться Hyundai.

Довідка УНІАН. Електропоїзди Hyundai і Skoda призначені для перевезень пасажирів з експлуатаційною швидкістю до 160 км/год. залізницями України з шириною колії 1520 мм на електрифікованих ділянках шляху з постійним струмом напругою 3000 В і змінним струмом напругою 25 000 В, частотою 50 Гц.

Поставки 10 нових двосистемних міжрегіональних електропоїздів у дев`ятивагонній комплектації від Hyundai Corporation здійснюються в рамках проекту упровадження в Україні прискореного залізничного руху за контрактом, підписаним з компанією Hyundai Corporation 16 грудня 2010 року. Загальна вартість за проектом становить 307 млн. доларів США.

Поставки двох двосистемних двоповерхових шестивагонних електропоїздів виробництва Skoda vagonka здійснюються згідно з угодою, укладеною між Південною залізницею і компанією Skoda в січні 2011 року.