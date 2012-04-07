У Луганську водій іномарки на зебрі збив вагітну дівчину і хлопця

Як повідомили УНІАН у відділі з питань зв'язків з громадськістю ГУМВС у Луганській області, дорожньо-транспортна пригода сталася вчора, 6 квітня, о 19.50 у центрі міста.

У результаті ДТП двох постраждалих – жінку 1991 року народження і чоловіка 1987 року народження - з важкими травмами госпіталізовано до Луганської обласної клінічної лікарні.

За інформацією місцевих ЗМІ, які посилаються на очевидців ДТП, жінка була вагітна.