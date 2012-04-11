В Одесі відзначили 68-у річницю визволення від фашистів (фото)

10 квітня в Одесі пройшли урочистості з нагоди 68-ї річниці визволення міста від німецько-фашистських окупантів.

УрочистіпокладанняквітіввідбулисянаАлеїСлавибіля пам'ятникаНевідомомуМатросуінаплощі10-гоКвітня.Традиційноцентральними вулицямиОдесипройшовпарадкурсантівМорськоїАкадемії.



ФотоОлександраВельможка/УНІАН

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter