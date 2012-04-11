В Одесі відзначили 68-у річницю визволення від фашистів (фото)
00:23, 11 квітня 2012Разное
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10 квітня в Одесі пройшли урочистості з нагоди 68-ї річниці визволення міста від німецько-фашистських окупантів.
УрочистіпокладанняквітіввідбулисянаАлеїСлавибіля пам'ятникаНевідомомуМатросуінаплощі10-гоКвітня.Традиційноцентральними вулицямиОдесипройшовпарадкурсантівМорськоїАкадемії.
68-а річниця визволення Одеси від німецько-фашистських загарбників. Фото УНІАН
Зліва направо: мер Одеси Олексій Костусєв, голова обласної ради Микола Пундик, голова обласної держадміністрації Едуард Матвійчук, митрополит Одеський і Ізмаїльський Агафангел
ФотоОлександраВельможка/УНІАН
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