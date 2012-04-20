Проти 19-річної дочки харківського депутата порушили кримінальну справу

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області, слідчим управлінням ГУ МВС України в Харківській області завершено дослідчу перевірку за фактом ДТП, яка сталася 13 квітня в районі перехрестя вулиць Культури та Леніна у Харкові за участю 19-річної дочки депутата Харківської районної ради та пішохода, яка перебуває у лікарні.

Кримінальну справу порушено за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України (порушення правил дорожнього руху, що спричинило потерпілому тяжкі тілесні ушкодження).

Дочку депутата допитано як підозрювану та обрано запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд.

Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі терміном від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на термін до 3 років.

Розслідування у справі триває. Призначено та проводяться необхідні експертні дослідження, виконуються інші необхідні слідчі дії, спрямовані на всебічне, повне та об’єктивне розслідування, йдеться у повідомленні. Розслідування перебуває на контролі прокуратури області.

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Як повідомляв УНІАН, місцеві ЗМІ повідомили напередодні, що за кермом автомобіля «Skoda» перебувала 19-річна дочка депутата райради. Дівчина нібито збила 31-річну жінку на пішохідному переході і зникла з місця аварії. Водночас за інформацією ДАІ, водій припаркувалася недалеко від місця ДТП і чекала прибуття співробітників Державтоінспекції.

За фактом ДТП 19 квітня слідчим управлінням ГУ МВС України в Харківській області було порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України (порушення правил дорожнього руху, що спричинило потерпілому тяжкі тілесні ушкодження).