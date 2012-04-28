Інтернет-проект «ЛуганскЯма» присвячений станові доріг

Ініціатором проекту виступив депутат Луганської міської ради, голова обласної організації політичної партії «Фронт Змін» Ігор Ліскі, повідомили УНІАН у прес-службі організації.

За словами І.Ліскі, цей проект має допомогти жителям Луганська боротися з проблемами дорожнього покриття і бездіяльністю профільних служби в їх усуненні.

«Цього року в Україні проходитиме чемпіонат з футболу Євро-2012. На поліпшення доріг було виділено майже 8 млрд. грн. За документами, в експлуатацію введено більш як 800 км доріг, але ситуація не поліпшується. На сьогодні Луганськ має одні з найгірших показників щодо ремонту доріг в Україні. Дороги обласного центру перетворюються на танкові полігони», - підкреслив депутат.

Він також відзначив, що ремонт останніми роками в Луганську роблять на одних і тих самих дорогах, що свідчить про нецільове використання коштів місцевими властями.

У зв'язку з ситуацією, що склалася, обласна організація політичної партії «Фронт Змін» створила інтернет-сайт http://yama.lg.ua/, яким може скористатися будь-який інтернет-користувач, додавши фотографії ям на дорогах Луганська, з вказівкою їх місця розташування на карті, які необхідно в терміновому порядку ліквідовувати.

І.Ліскі вважає, що такий інтернет-портал допоможе громадськості, властям, контролюючим органам мати вичерпну, оперативну інформацію про стан доріг у місті, і про те, як усуваються проблеми.

На презентації проекту в Луганську були присутні представники Державтоінспекції і комунальники, які відзначили, що подібний проект буде хорошою підмогою в їх роботі.