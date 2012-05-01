Усі п'ятеро загиблих у жахливому ДТП - мешканці Севастополя

Про це повідомляють кримські ЗМІ. У легковому автомобілі, крім 26-річної водія, знаходилися також двоє молодих чоловіків і дві молоді жінки. Всі вони загинули на місці аварії.

Як повідомив кореспонденту УНІАН по телефону представник ДАІ, машина марки «Хюндай» виїхала на зустрічну смугу неподалік селища Зуя Білогірського району, і врізалася в автобус «Еталон», який виконував рейс «Сімферополь-Керч». «Удар був такої сили, що легковик знесло з дороги, загинули всі п’ятеро людей, що їхали в ній. У машині було справжнє місиво, ми навіть не відразу зрозуміли, хто був за кермом», - сказав представник ДАІ.

Травми різного ступеня тяжкості дістали, за попередніми даними, сім чоловік – пасажирів автобуса. «Кількість потерпілих уточнюється», - зазначив працівник ДАІ. На місці аварії працювали криміналісти.