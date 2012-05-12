На Майдані спробували викрасти Кубок Євро
15:33, 12 травня 2012Разное
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У центрі Києва відбулася спроба викрадення Кубку Євро-2012, який виставлений на загальний огляд на Майдані Незалежності.
Про це повідомляє сайт Champion.
Сьогодні близько 14.00 двоє молодих людей, фотографуючись разом із нагородою майбутнього переможця Чемпіонату Європи з футболу, дістали синій плакат, загорнули в нього Кубок і спробували піти з трофеєм. Однак охоронці не дали себе обдурити.
За кільканадцять хвилин Кубок був повернутий на загальний огляд.
Кубок, окрім киян, побачать також жителі Донецька, Харкова, Львова, Івано-Франківська, Одеси і Дніпропетровська. Звісно, якщо більше не станеться нічого подібного до сьогоднішнього інциденту.
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