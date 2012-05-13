Україна просить Білорусь видати власника автобуса, в якому загинули 45 людей

У жовтні 2010 року автобус на переїзді «Нікополь-Марганець» зіткнувся з локомотивом.

Як передає кореспондент УНІАН, на прес-конференції прокурор Дніпропетровської області Наталія Марчук повідомила, що було встановлено, що загиблий водій автобуса працював на порушення правил про охорону праці за усною угодою з власником і без проходження обов'язкового медичного обстеження.

«Під час розслідування кримінальної справи прокурором Дніпропетровської області було порушено кримінальну справу проти власника автобуса, який порушив правила охорони праці, допустивши водія до роботи за усною угодою без проходження медичного обстеження», - повідомила Н.Марчук.

Вона нагадала, що підприємець ухилявся від співпраці з міліцією, не з’являвся на вимогу слідчого і під час розслідування було зібрано достатньо матеріалів, що доводять його провину.

Також у ході слідства було доведено провину загиблого водія автобуса.

Як раніше повідомлялося, міліція Білорусі 10 травня затримала громадянина України, який був власником автобуса "Еталон", який зіткнувся на залізничному переїзді з локомотивом біля Марганцю (Дніпропетровська область) в 2010 році.

35-річний українець розшукувався Міністерством внутрішніх справ України за скоєння злочину, передбаченого частиною 2 статті 271 Кримінального кодексу (порушення вимог законодавства про охорону праці).

У жовтні 2010 року в результаті зіткнення автобуса "Еталон" на переїзді «Нікополь-Марганець» з локомотивом 45 людей загинули і вісьмох було госпіталізовано.