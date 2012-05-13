Чоловік приніс у металобрухт 39 артснарядів

Про це повідомили УНІАН у центрі пропаганди Управління МНС в області.

Зокрема, увечері 10 травня під час здачі металобрухту місцевим жителем працівники райвідділу міліції виявили предмети, схожі на військові боєприпаси часів Великої Вітчизняної війни.

Як з’ясувалося, це були артснаряди калібром 76, 57 та 45 мм.

Для знешкодження вибухонебезпечних предметів та додаткового обстеження прилеглої території відразу було подано заявку до групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення УМНС у Рівненській області.