Чоловік приніс у металобрухт 39 артснарядів
05:44, 13 травня 2012Разное
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У Рівненській області житель міста Радивилів приніс на пункт здачі металобрухту 39 артилерійських снарядів.
Про це повідомили УНІАН у центрі пропаганди Управління МНС в області.
Зокрема, увечері 10 травня під час здачі металобрухту місцевим жителем працівники райвідділу міліції виявили предмети, схожі на військові боєприпаси часів Великої Вітчизняної війни.
Як з’ясувалося, це були артснаряди калібром 76, 57 та 45 мм.
Для знешкодження вибухонебезпечних предметів та додаткового обстеження прилеглої території відразу було подано заявку до групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення УМНС у Рівненській області.
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