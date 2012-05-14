Дерево впало на дитячий майданчик

22:48, 14 травня 2012
Разное
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У Миколаєві четверо осіб отримали травми внаслідок падіння дерева на дитячий майданчик.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з надзвичайних ситуацій, це сталося сьогодні, 14 травня, близько 18.15 на території однієї із військових частин.

«Через пориви вітру сталося падіння дерева на дитячий майданчик, внаслідок чого постраждало 4 людини, серед них двоє дітей», - йдеться в повідомленні.

Постраждалих з травмами різної тяжкості госпіталізовано до лікувальних закладів Миколаєва.

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