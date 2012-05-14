Дерево впало на дитячий майданчик

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з надзвичайних ситуацій, це сталося сьогодні, 14 травня, близько 18.15 на території однієї із військових частин.

«Через пориви вітру сталося падіння дерева на дитячий майданчик, внаслідок чого постраждало 4 людини, серед них двоє дітей», - йдеться в повідомленні.

Постраждалих з травмами різної тяжкості госпіталізовано до лікувальних закладів Миколаєва.