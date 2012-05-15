ДАІ проводить операцію «Автобус»

Про це УНІАН повідомили в Управлінні ДАІ Києва.

Головна мета операції – зробити перевезення пасажирів безпечними, не допустити аварій з транспортом, що здійснює перевезення людей, підкреслив начальник УДАІ Анатолій Курінний.

Під час рейду столичні інспектори ДАІ здійснюватимуть контроль за дотриманням водіями режиму праці та відпочинку, проходження ними обов’язкового технічного огляду перед виходом на маршрут. Особлива увага буде приділятися перевізникам, які займаються несанкціонованими перевезеннями, зокрема організованих груп дітей.

З боку працівників ДАІ також будуть проводяться додаткові перевірки щодо зберігання транспортних засобів за місцем стоянки та проведення щозмінного медичного огляду водіїв.

Крім того, будуть документуватись грубі порушення Правил дорожнього руху, допущених водіями автобусів, у тому числі перевищення швидкості руху, перевезення пасажирів понад встановлену кількість, порушення вимог дорожніх знаків та розмітки проїзної частини доріг, порушень правил зупинки і стоянки, керування водіями без ліцензійної картки. Предметом особливої уваги перевіряючи стане перевезення пасажирів на маршруті протяжністю понад 500 км одним водієм, а також відхилення від визначеного маршруту руху.