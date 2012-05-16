Дружина Ахметова серйозно замислилася про майбутнє? (фото)

Таке припущення, повідомляє LB.ua, можна зробити з листа, поміченого в парламенті в руках у нардепа від ПР Юрія Воропаєва.





«Шановна Ліліє Миколаївно! Ви повинні провести за межами Великобританії не більше 450 днів за повні п`ять років до подання заяви на отримання громадянства (тобто 450 днів починають рахуватися з вересня 2009 р., якщо подання документів на отримання громадянства буде у вересні 2014 р.). При цьому допускається перевищення зазначеного 450-денного терміну, за наявності поважних причин і таке перевищення розглядається в індивідуальному порядку», - йдеться в листі.



Крім іншого, в листі зазначається, що період з вересня 2013-го по вересень 2014-го - крайній термін для подання документів на отримання громадянства.



Автор листа, Наталя Муктан - депутат Донецької облради, юрист компанії «Воропаєв і партнери», якою Юрій Воропаєв керував до свого обрання в Раду в 2006-му. До моменту заснування власної компанії (у 2003-му), він очолював юридичний департамент СКМ.



Обидва сини Рината Ахметова, зауважує видання, вчаться у Великобританії. Дружину Ахметова звуть Лілія Миколаївна.



В адвокатській компанії «Воропаєв і партнери» від офіційних коментарів на цю тему відмовилися. Сам Юрій Воропаєв, у відповідь на прохання пояснити: чи продовжує він займатися адвокатською практикою, будучи народним депутатом, чи епізод з листом обумовлений чимось іншим - відповів відмовою.