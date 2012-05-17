Суд скасував вирок екс-мерові, який насмерть збив жінку

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Донецької області, колишній мер був засуджений згідно з ч.2 ст.286 (порушення правил дорожнього руху, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України до 3,5 років позбавлення волі.

Тепер кримінальна справа направлена до суду першої інстанції на новий судовий розгляд.

Причиною скасування вироку стало те, що суд першої інстанції при дослідженні доказів і виголошенні вироку порушив вимоги кримінально-процесуального законодавства.

Апеляційна інстанція запропонувала місцевому суду при новому судовому розгляді усунути порушення і винести законну ухвалу, пояснили в прокуратурі і уточнили, що до Ю.Анісімова застосовано запобіжний захід у вигляді застави в сумі 40 тис. грн.

Довідка УНІАН. Екс-мер Димитрова Ю.Анісімов 8 жовтня 2009 року, перебуваючи за кермом автомобіля в стані алкогольного сп'яніння, що було підтверджене експертизою, скоїв наїзд на пішохода – 48-річну жінку. Вона від одержаних травм померла в лікарні 22 жовтня 2009 року.