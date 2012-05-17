В Одесі готові тільки два пляжі

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на прес-конференції в мерії головний санітарний лікар Одеси Іван Климентьєв.

Більшість орендарів пляжів, за оцінкою спецкомісії, поки не завершили комплекс підготовчих робіт. З урахуванням результатів перевірки видані паспорт на відкриття і функціонування пляжів лише 2 із 40 орендарів морського узбережжя, які виконали весь комплекс робіт, включаючи закупівлю обладнання для прибирання пляжів, обстеження морського дна і навчання рятувальників.

«Іншим орендарям ці паспорти будуть видані пізніше, після виконання всіх санітарних вимог та забезпечення норм безпеки для відпочиваючих одеситів і гостей міста», - зазначив І.Климентьєв.

Головний санітарний лікар Одеси констатував, що зараз вода на 9 комунальних пляжах відповідає нормативам, однак звернув увагу відпочиваючих, що в разі сильних опадів краще протягом декількох діб відмовитися від купання в морі - «дощі змивають у море грунт і сміття зі схилів, перш за все забруднюють воду скиди в районі каналізаційних насосних станцій «Північна» і «Південна».