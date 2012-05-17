У Криму легковик влетів в автобус: є загиблий і поранені (фото)
11:43, 17 травня 2012Разное
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Одна людина загинула, ще троє дістали травми в результаті зіткнення легкового автомобіля і рейсового автобуса неподалік від Євпаторії в Криму.
|"Лада" виїхала на зустрічну
59-річний житель Сімферопольського району, що керував машиною "Лада", за поки що невідомими причинами виїхав на зустрічну смугу, де врізався в "Богдан". Автобус виїхав за межі проїжджої частини і влетів в огорожу зупинки.
Водій легковика загинув на місці аварії, троє пасажирів автобуса - чоловік і дві жінки - дістали травми різного ступеня тяжкості.
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