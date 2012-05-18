Двоє студентів зняли прапор з Вищого суду
Двоє студентів зняли державний прапор з будівлі Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ.
Як повідомили УНІАН у Відділі зв'язків із громадськістю ГУ МВСД у м. Києві, близько 1-ї години біля будівлі суду (вул. Пилипа Орлика, 4) двоє студентів одного зі столичних вишів (18 і 22 років) пили пиво і вирішили зняти прапор. Один із хлопців обломив флагшток і зняв прапор.
Співробітники Управління держохорони зателефонували до міліції, після чого молодих людей затримали співробітники правоохоронних органів. З'ясувалося, що студенти навіть не знали, з якої будівлі вони зняли прапор. Вони були доставлені до міліції, опитані та відпущені.
Проводиться дослідча перевірка, вирішуватиметься питання про порушення кримінальної справи.
У міліції повідомили, що прапор на будівлю спецсуду буде повернуто.