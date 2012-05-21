У київських водіїв на День міста буде купа головного болю

Про це йдеться у відповідному розпорядженні КМДА.

Так, 26 травня на час проведення Всеукраїнського параду велосипедистів із 08.00 і до закінчення заходів передбачено тимчасове призупинення руху усіх видів транспорту за наступним маршрутом: Михайлівська площа – вул. Володимирська – вул. Л. Толстого – вул. Червоноармійська – вул. П. Скоропадського – вул. Басейна – вул. Еспланадна – вул. Саксаганського – вул. Паньківська – вул. Жилянська, 31.

Під час Міжнародних змагань з велосипедного спорту на шосе з 12.00 і до закінчення заходу (орієнтовно до 14.00 год.) перекриють рух за маршрутом: вул. Червоноармійська, 19 – вул. П. Скоропадського – вул. Басейна – вул. Еспланадна – вул. Саксаганського – вул. Червоноармійська, 19.

Також під час гала-концерту зірок класичної музики і проекційного 3-D-шоу "Нове обличчя древньої столиці" з 19.30 неможливо буде проїхати на Софійській площі.

Комунальному підприємству "Київпастранс" доручено організувати рух автобусів маршруту №24 до Європейської площі (з 9 до 23 години).

27 травня під час проведення пробігу "Під каштанами" буде тимчасово призупинено рух усіх видів транспорту з 08.00 до 14.00 за маршрутом: Михайлівська площа – вул. Володимирська – вул. Л. Толстого – пл. Льва Толстого, розворот для руху у зворотному напрямку.

Планується тимчасове призупинення руху усіх видів транспорту на час проведення Міжнародних змагань із велосипедного спорту на шосе з 10.00 і до закінчення заходів за маршрутом: вул. Кіровоградська – просп. Червонозоряний – вул. А. Головка – вул. Солом’янська – вул. Протасів Яр – вул. М. Грінченка.

Також призупинення руху авто заплановане під час проведення чемпіонату міста з роликового спорту з 09.00 і до закінчення заходу за маршрутом: просп. Героїв Сталінграду, 7 – просп. Героїв Сталінграда 19 і у зворотному напрямку.

Під час проведення на Оболонській набережній концерту з 19.00 до 23.00 у разі необхідності буде також тимчасово призупинено рух усіх видів транспорту на вул. Прирічній та посилено контроль за дотриманням водіями Правил дорожнього руху в частині зупинки та стоянки на цій вулиці.

Комунальній службі перевезень на період проведення заходів на вул. Хрещатик і вул. Прирічній доручено внести відповідні зміни в роботу автобусних маршрутів загального користування в режимі маршрутного таксі.

Також 26 та 27 травня КП "Київпастранс" та Комунальна служба перевезень передбачать збільшення кількості рухомого складу тролейбусів, автобусів, а КП "Київський метрополітен" – кількості пар поїздів, відповідно до пасажиропотоку під час проведення заходів на Майдані Незалежності, на Співочому полі, на Михайлівській площі, у Національному музеї народної архітектури та побуту (с. Пирогів), у парку Дружби народів та на вул. Хрещатик.

Рух автобусів маршруту №24 з 9 до 23 години буде організовано до Європейської площі.

Українська правда. Київ