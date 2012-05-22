Самовбивця у водоспаді покалічився, але залишився живий

03:13, 22 травня 2012
Разное
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У Канаді чоловік вижив після стрибка в Ніагарський водоспад.

Ймовірно,віннамагавсяпокінчити життясамогубством,повідомляєБі-бі-сі.

Поліціябачила,як чоловікперелізчерезпоручні ісвідомострибнувуниз.Урезультатіпадіння звисоти55метрів вінотримавбагатоушкодження,зокрема кільказламанихребері колапслегені.

Незважаючинасерйознітравми,вінзмігсамостійновибратисянаберег.

Працівникирятувальноїслужбивважають,що чоловіковінеймовірнопощастило.На їхнюдумку, вінпотрапиву вирі змігвиплисти, чогоне сталосяб,якби йогопідхопилоосновною течією.

Цей чоловік ставтретьою людиноювісторії, якій вдалосязалишитисявживихпіслястрибкавНіагарськийводоспадбезспеціальнихзахиснихзасобів.

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