Самовбивця у водоспаді покалічився, але залишився живий

У Канаді чоловік вижив після стрибка в Ніагарський водоспад.

Ймовірно,віннамагавсяпокінчити життясамогубством,повідомляєБі-бі-сі.



Поліціябачила,як чоловікперелізчерезпоручні ісвідомострибнувуниз.Урезультатіпадіння звисоти55метрів вінотримавбагатоушкодження,зокрема кільказламанихребері колапслегені.



Незважаючинасерйознітравми,вінзмігсамостійновибратисянаберег.



Працівникирятувальноїслужбивважають,що чоловіковінеймовірнопощастило.На їхнюдумку, вінпотрапиву вирі змігвиплисти, чогоне сталосяб,якби йогопідхопилоосновною течією.



Цей чоловік ставтретьою людиноювісторії, якій вдалосязалишитисявживихпіслястрибкавНіагарськийводоспадбезспеціальнихзахиснихзасобів.

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