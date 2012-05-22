Унікальний пожежний тренажер розміщений у 20-метровому автопричепі

Комплекс встановлено у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності МНС України, повідомили УНІАН у прес-службі цього університету.

Із 21 по 28 травня спеціальні навчання на ньому пройдуть понад 300 рятувальників, представників українських підприємств, атомних станцій та аеропортів. Ініціатива Університету МНС стала можливою завдяки співпраці з польською провідною компанією виробником пожежно-рятувального обладнання «EGERIA».

Представник МНС України Антон Крук розповів УНІАН, що тренувальний комплекс є найбільш технологічно розвинутою, керованою комп`ютером, системою навчання рятувальників.

«Тренінг відбувається у цілковито реальному середовищі «живого» вогню, характерною для пожежі температури та обмеженої видимості. Система розміщена в двадцятиметровому причепі, призначеному для дорожнього транспорту. Забезпечує можливість проведення навчань у різних місцях без довготривалих конструктивних приготувань. Тренажер призначений для навчання як рятувальників, так і цивільних осіб, які можуть опинитися в екстремальних умовах», - зазначив А.Крук.