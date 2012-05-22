На Харківщині Жигулі в'їхали в КамАЗ: дві людини загинули

Як повідомили кореспондентові УНІАН у обласному Управлінні ДАІ, аварія сталася сьогодні близько 06.00 на 26 км автодороги Харків – Вовчанськ – Чугунівка.

20-річний водій автомобіля ВАЗ-2106 скоїв зіткнення з автомобілем КамАЗ, що рухався попереду в попутному напрямку.

Внаслідок ДТП водій і 20-річний пасажир автомобіля ВАЗ-2106 від отриманих тілесних ушкоджень загинули на місці, ще двоє пасажирів легковика з тілесними ушкодженнями різного ступеню тяжкості доставлені до лікарні. Водій вантажівки не постраждав.

Наразі правоохоронці встановлюють причини та обставини аварії.