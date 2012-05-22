На Харківщині Жигулі в'їхали в КамАЗ: дві людини загинули
20:28, 22 травня 2012Разное
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На Харківщині внаслідок зіткнення автомобілів ВАЗ-2106 та КамАЗ загинули двоє осіб, ще двоє були травмовані.
|Правоохоронці встановлюють причини та обставини аварії
20-річний водій автомобіля ВАЗ-2106 скоїв зіткнення з автомобілем КамАЗ, що рухався попереду в попутному напрямку.
Внаслідок ДТП водій і 20-річний пасажир автомобіля ВАЗ-2106 від отриманих тілесних ушкоджень загинули на місці, ще двоє пасажирів легковика з тілесними ушкодженнями різного ступеню тяжкості доставлені до лікарні. Водій вантажівки не постраждав.
Наразі правоохоронці встановлюють причини та обставини аварії.
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