Весь центр Києва на вихідних перекриють

Про це УНІАН повідомили у прес-службі УДАІ міста Києва.

Як інформує столична Державтоінспекція, 26 травня відбудеться Всеукраїнський парад велосипедистів, тому з 8 години ранку і до завершення заходу, буде перекрито рух на такими вулицями: Михайлівська площа - вул.Володимирська - вул. Льва Толстого - вул.Червоноармійська - вул.П.Скоропадского - вул.Басейна - вул.Еспланадна - вул.Саксаганського - вул.Паньківська - вул.Жилянська.

Також, під час Міжнародних змагань з велоспорту з 12 до 14 години планується перекриття руху на вул. Червоноармійська,19, - вул.П.Скоропадского - вул.Басейна - вул.Еспланадна - вул.Саксаганського.

Крім того, на Софійській площі з 19 години 30 хвилин буде припинено рух транспорту. Це пов’язано з проведенням гала-концерту зірок класичної музики та проекційного 3-D шоу «Нове обличчя стародавньої столиці».

27 травня з 8 до 14 години відбудеться 20-й Міжнародний благодійний легкоатлетичний пробіг «Під каштанами». На цей час буде перекрито рух транспорту на такій ділянці: Михайлівська площа - вул.Володимирська - вул.Льва Толстого. Також, у неділю, з 10 години ранку на час проведення Міжнародних змагань з велоспорту буде перекрито рух за таким маршрутом: вул. Кіровоградська - Червонозоряний проспект - вул.А.Головка - вул.Солом’янська - вул.Протасів Яр - Н.Грінченко.

На час проведення міського чемпіонату з роликового спорту з 9 години ранку буде перекрито рух на проспекті Героїв Сталінграда, 7, - проспекті Героїв Сталінграда, 19.

Увечері, під час концертної програми та шоу феєрверків на Оболонській набережній з 19:00 до 23:00 буде перекрито рух усіх видів транспорту на вул.Прирічна.

Державтоінспекція м. Києва просить автомобілістів з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, планувати свої маршрути з урахуванням зазначених обмежень та дотриманням Правил дорожнього руху.