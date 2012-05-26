Польсько-українська монета легко ділиться навпіл

Як повідомив кореспонденту УНІАН у Польщі прес-секретар польського Нацбанку (NBP) Пшемислав Кук, срібна монета вагою майже 34 г коштуватиме близько 170 доларів.

За його словами, монета номіналом 10 гривень і 10 злотих буде випущена тиражем 10 тисяч.

П.Кук зауважив, що монета складатиметься із двох частин, котрі можна буде розділяти або складати разом.

Польський Нацбанк до Євро-2012 планує випустити 5 видів колекціонерських монет та їхніх комплектів (60 тисяч), серед яких найдорожчою буде золота монета вагою 62 г, яка коштуватиме близько 4,6 тис. доларів. NBP планує випустити лише тисячу таких монет.

У NBP зауважили, що автором ідеї випустити польсько-українську монету була польська сторона, яку підтримав Нацбанк України.