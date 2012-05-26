7-місячна дитина потонула у відрі
04:43, 26 травня 2012Разное
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У Херсонській області 7-місячна дівчинка захлинулась у відрі.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури Херсонської області, трагічний випадок стався в селі Зелений Гай Великоолександрівського району. Цього дня вся сім'я - батько, мати і двоє дітей (2 років і 7 місяців) були вдома. Молодша дитина, яка ще не вміла ходити, без нагляду батьків виповзла з кімнати і попрямувала на кухню. Там малятко засунуло голову у відро з водою і захлинулося. Мати дівчинки, виявивши її, намагалася надати першу допомогу. Але врятувати немовля не вдалося – дитина померла до прибуття машини «швидкої допомоги».
За цим фактом співробітники райвідділу міліції проводять дослідчу перевірку. Розслідування взято під контроль міжрайонної прокуратури.
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