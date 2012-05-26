Щури помстилися за 1284 рік
06:57, 26 травня 2012Разное
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У німецькому місті Гамельн знову загострилася проблема з щурами.
Щури вивели з ладу міський фонтан
ЯкповідомляєSueddeutsche Zeitungз посиланнямна міську владу, щурививелиз ладуміськийфонтан- вониперегризлисиловийкабель.
Гамельн, розташованийу федеральнійземліНижняСаксонія, - місцедіїсередньовічноїлегендипрощуролова:у 1284 роцімандрівниймузикантвідгукнувсянапроханнямагістрату звільнитимісто відщурів.Усі міськігризунизбіглисядо нього,почувшизвукичарівноїфлейти,і вінповів їхдо річки, вякійвони іпотонули.
Якимчиномбудездійснюватисядератизаціяцьогоразу, неповідомляється, зауважуєРадіоСвобода.
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