Щури помстилися за 1284 рік

06:57, 26 травня 2012
Разное
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У німецькому місті Гамельн знову загострилася проблема з щурами.

Щур

ЯкповідомляєSueddeutsche Zeitungз посиланнямна міську владу, щурививелиз ладуміськийфонтан- вониперегризлисиловийкабель.

Гамельн, розташованийу федеральнійземліНижняСаксонія, - місцедіїсередньовічноїлегендипрощуролова:у 1284 роцімандрівниймузикантвідгукнувсянапроханнямагістрату звільнитимісто відщурів.Усі міськігризунизбіглисядо нього,почувшизвукичарівноїфлейти,і вінповів їхдо річки, вякійвони іпотонули.

Якимчиномбудездійснюватисядератизаціяцьогоразу, неповідомляється, зауважуєРадіоСвобода.

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