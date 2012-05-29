У заповіднику спиляли на деревину 200-річний дуб

01:39, 29 травня 2012
Разное
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У волинському заповіднику «Цуманська пуща» двоє мешканців Рівненської області знищили 200-річний дуб і намагалися викрасти деревину.

Про це повідомили УНІАН у секторі зв’язків з громадськістю УМВС України у Волинській області.

Як розповів начальник Ківерцівського РВ УМВС України у Волинській області Олександр Басалик, машину із двома шматками дуба помітили працівники лісової охорони, котрі здійснювали обхід території з метою недопущення крадіжок лісодеревини. Зловмисники, побачивши лісівників, намагалися викинути деревину, а коли це їм не вдалося, кинулися втікати. На допомогу працівники лісової охорони викликали місцевих правоохоронців.

Слідчо-оперативна група затримала втікачів і доставила їх у ківерцівський райвідділ міліції. Затримані виявилися жителями Рівненської області. Вони спиляли 200-річний дуб і розрізали на три частини, дві з них встигли завантажити на машину, щоб вивезти з території заповідника.

Проти зловмисників порушено кримінальну справу за ст. 246 (Незаконна порубка лісу) Кримінального кодексу України, що передбачає покарання у вигляді штрафу від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешту на строк до шести місяців. Триває перевірка, встановлюється сума завданих збитків.

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