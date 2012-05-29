Експерт: будь-яка перевірка просто знищить увесь ринок таксі

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам співголова Робочої групи з упорядкування перевезень пасажирів на таксі в Києві при Київській державній міській адміністрації Андрій Антонюк.

За його словами, за той час, який залишився до початку чемпіонату, навести порядок на ринку послуг таксі в столиці не вдасться.

«Ми всі хочемо, щоб Євро-2012 пройшло тихо й мирно, в зв'язку з цим ніхто не готує жодних перевірок. Не наведемо ми порядок ні за тиждень, ні за місяць, якщо немає нормального законодавства, а 95% таксистів працюють нелегально», - сказав А.Антонюк і додав: «Будь-яка перевірка сьогодні просто знищить увесь ринок таксі. Якщо не буде ніякого таксі, то це буде лише гірше для гостей столиці та іміджу Києва. Тому я думаю, що ми переживемо Євро з тим, що у нас є зараз. Ми ж зі свого боку ініціюємо всеукраїнський громадський форум, присвячений проблемам реформування ринку таксомоторних перевезень».

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Як повідомляв УНІАН, 24 квітня голова Київського міського територіального відділення Антимонопольного комітету України Денис Радов повідомив про те, що Антимонопольний комітет України проводить розслідування київського ринку перевезень пасажирів на таксі, в тому числі перевіряє обгрунтованість тарифів на поїздки.

«Ще з минулого року ми займалися вивченням перевезень пасажирів загальноміським транспортом. Потім ми перейшли на дослідження ринку маршрутного таксі. Й на завершальній стадії ми проводимо зараз дослідження ринку перевезень пасажирів у місті Києві на таксі», - сказав він.

Д.Радов уточнив, що розглядається питання ринку перевезень на таксі в Києві, як стосовно попиту й пропозиції, так і у взаємодії пасажира й компанії, яка знаходиться в Києві, незалежно від маршруту пересування. Планується, зокрема, розслідувати ринок у частині перевезень зі столиці до аеропорту «Бориспіль» і аеропорту «Жуляни».

За його словами, оцінка ринку передбачає як питання оцінки операторів ринку, так і дослідження діяльності місцевих органів влади, для того, щоб визначити ступінь впливу або бездіяльності у випадку, якщо такий вплив або бездіяльність спричинили порушення конкуренції на ринку.

Він зазначив, що в процесі розслідування АМК уже бачить ознаки картельної угоди у деяких суб'єктів ринку.

«Ми бачимо на сьогоднішній день певну структуру змови на ринку, тобто підтримку необгрунтовано завищеної ціни. І вона практично знаходиться на одному рівні», - додав він.

За даними Д.Радова, на ринку Києва понад 200 операторів надають послуги таксі.

За словами голови відділення АМК, результати дослідження буде оприлюднено наприкінці травня цього року.