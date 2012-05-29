Після кожного голу буде феєрверк

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської міської ради, про це поінформував режисер офіційної фан-зони у Харкові Олег Катков.

Він зазначив, що салюти після кожного голу стануть подарунком міської ради з ініціативи Харківського міського голови Геннадія Кернеса.

За словами О.Каткова, феєрверки запускатимуть у фан-зоні на площі Свободи, яка розташована в центрі Харкова.