Бензовоз з 10 тоннами пального протаранив житловий будинок (фото)

10:08, 02 червня 2012
Разное
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У Смілянському районі Черкаської області у п’ятницю, 1 червня, на 190 км автотраси Київ-Знам’янка бензовоз із десятьма тоннами пального протаранив житловий будинок. 

Фото УМНС в Черкаській області
Як повідомили УНІАН у прес-службі УМНС в Черкаській області, 30-річний водій автомобіля "МАЗ", який перевозив 10 тонн пального, не впорався з керуванням та в’їхав у житловий будинок. Внаслідок ДТП з цистерни автомобіля стався витік пального.

Завдяки оперативним діям Смілянській службі цивільного захисту вдалося попередити загорання вантажівки та житлового будинку, зазначили у прес-службі.

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