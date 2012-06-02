Бензовоз з 10 тоннами пального протаранив житловий будинок (фото)

Як повідомили УНІАН у прес-службі УМНС в Черкаській області, 30-річний водій автомобіля "МАЗ", який перевозив 10 тонн пального, не впорався з керуванням та в’їхав у житловий будинок. Внаслідок ДТП з цистерни автомобіля стався витік пального.

Завдяки оперативним діям Смілянській службі цивільного захисту вдалося попередити загорання вантажівки та житлового будинку, зазначили у прес-службі.