Бензовоз з 10 тоннами пального протаранив житловий будинок (фото)
10:08, 02 червня 2012Разное
2297 0
У Смілянському районі Черкаської області у п’ятницю, 1 червня, на 190 км автотраси Київ-Знам’янка бензовоз із десятьма тоннами пального протаранив житловий будинок.
|Загоряння вдалося попередити. Фото УМНС в Черкаській області
Завдяки оперативним діям Смілянській службі цивільного захисту вдалося попередити загорання вантажівки та житлового будинку, зазначили у прес-службі.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter