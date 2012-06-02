Газель не розминулася із Фольксвагеном: загинуло двоє людей

Як повідомляє прес-служба МНС України, унаслідок дорожньо-транспортної пригоди, водій автомобіля «Газель» та пасажирка автомобіля «Фольксваген» загинули. Водій «Фольксвагена» доправлений до Машівської районної лікарні з діагнозом відкритий оскольчатий перелом лівого стегна та забій грудної клітини. Стан постраждалого - тяжкий.

Для проведення робіт з деблокування водія та загиблої пасажирки автомобіля «Фольксваген» залучалося 1 відділення аварійно-рятувального загону ТУ МНС України у Полтавській області.