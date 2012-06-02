Газель не розминулася із Фольксвагеном: загинуло двоє людей
16:53, 02 червня 2012Разное
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До чергової частини від чергового Машівського РВ УМВС надійшло повідомлення про те, що на 7 км автодороги Полтава - Красноград в с. Олексіївка сталося ДТП за участю мікроавтобусів «Газель» та «Фольксваген».
Як повідомляє прес-служба МНС України, унаслідок дорожньо-транспортної пригоди, водій автомобіля «Газель» та пасажирка автомобіля «Фольксваген» загинули. Водій «Фольксвагена» доправлений до Машівської районної лікарні з діагнозом відкритий оскольчатий перелом лівого стегна та забій грудної клітини. Стан постраждалого - тяжкий.
Для проведення робіт з деблокування водія та загиблої пасажирки автомобіля «Фольксваген» залучалося 1 відділення аварійно-рятувального загону ТУ МНС України у Полтавській області.
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