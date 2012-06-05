Французька актриса вибачилася перед Добкіним за Алена Делона

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської обласної держадміністрації, свою позицію і ставлення до проблеми бездомних тварин М.Демонжо висловила у листі на ім'я голови Харківської ОДА Михайла Добкіна.

У прес-службі зазначили, що таким чином М.Демонжо відреагувала на лист французької кіноактриси Бріжит Бардо на адресу мера Харкова з приводу ставлення до бродячих собак, якого, за повідомленням іноземних ЗМІ, підтримав А.Делон.

На думку М.Демонжо, абсолютно неприпустимо висувати які-небудь звинувачення, не вникнувши в реальну ситуацію. Кінозірка нагадала, що й сама бере участь у діяльності низки організацій, які виступають за права тварин.

У письмовому зверненні М.Демонжо до М.Добкіна, зокрема, говориться: «Я звертаюся до Вас, щоб висловити своє глибоке засудження легковажної і необдуманої поведінки мого товариша по акторській професії Алена Делона. Вам відома моя любов до тварин, моя боротьба, метою якої є недопущення їх страждань, і я хотіла би повторити Вам, що у Франції я беру участь в діяльності Товариства захисту тварин (SPA), Фонду Бріжит Бардо та Фонду допомоги тваринам».

«Про що б не йшлося, - зазначає у своєму в листі М.Демонжо, - я б ніколи не дозволила собі вимовити жодного слова, не вникнувши і не перевіривши ще раз ту інформацію, яка до мене потрапляє. Мене дивує, коли хтось дозволяє собі з такою легковажністю вдаватися до звинувачень, не з'ясувавши їх суті і не думаючи про те, що ці звинувачення можуть бути особливо серйозними, коли вони позбавлені підстав і віддалені від реальної дійсності. Становище бездомних собак є тяжким всюди... Не тільки у вас, в Україні. І різні асоціації у взаємодії з міською владою роблять усе можливе, щоб покращити цю ситуацію. Я наважуюся сподіватися, що в Харкові так і відбувається».

М.Демонжо висловила жаль з того приводу, що «наш дорогий актор Ален Делон говорить, не знаючи реальної ситуації, і робить це, заздалегідь глибоко не вивчивши суть питання».

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Як повідомлялося, знамениті французькі актори Бріжит Бардо і Ален Делон зажадали від влади Харкова припинити винищення бродячих собак, що проводиться напередодні чемпіонату Європи з футболу.

"Наполегливо просимо вас негайно припинити цю мерзенну бійню, щоб Україна зберегла образ цивілізованої і гуманної держави, - йдеться в їх спільному листі, адресованому меру Харкова Г.Кернесу. - Зараз вона втрачає його, і це - ваша вина і ваша відповідальність".

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Кінофестиваль"Харьковская сирень" названийза однойменною книгоюМіленДемонжо, присвяченоюїїматері -харків'янці.Кіноглядачамактриса відомазатрилогієюпро Фантомаса, дезігралажурналістку,атакожза фільмом «Тримушкетери», девонапосталавобразіміледі.