До Київського зоопарку привезли слона

Про це повідомляє прес-служба КП “Київський зоопарк” з посиланням на генерального директора Олексія Толстоухова.

Азіатському слону Харосу 7 років, його вага – 2,5 тонни. Народився слон у Німеччині.

До основного раціону тварини входять овочі та фрукти. За словами заступника генерального директора зоочастини Костянтина Орлова, адаптування до нових умов у тварини триватиме близько місяця.

Для Хароса реконструювали два вольєри – літній та зимовий. Значно збільшили площу для вигулу тварини, металеву огорожу замінили на величезні камені, змонтували нове освітлення, утеплили підлогу, реконструювали оглядовий майданчик тощо.

Як повідомляв УНІАН, 26 квітня 2010 року у столичному зоопарку помер 39-річний індійський слон Бой. За версією тодішнього керівництва зоопарку (директором зоопарку була Світлана Берзіна), тварину отруїли колишні співробітники підприємства, звільнені за фінансові зловживання.