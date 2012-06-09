Азаров приїхав на Петрівку по книжки і був неприємно здивований
03:54, 09 червня 2012Разное
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Прем'єр-міністр України вже багато років збирає книжки.
Про це він повідомив під час спілкування з користувачами Facebook.
«Спеціально я не займаюся колекціонуванням, але вже багато років збираю хороші книжки, особливо люблю мемуарну літературу, історичну і хороші художні твори. Тому в мене вже зібралася достатньо непогана бібліотека, а тижнів два тому я був на Петровському книжковому ринку, і мене неприємно здивувало, що практично повністю зникли мемуари. Напевно, вже всі надрукували. Тому широке поле діяльності відкривається для мемуаристів», - сказав М.Азаров.
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