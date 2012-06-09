Азаров приїхав на Петрівку по книжки і був неприємно здивований

Про це він повідомив під час спілкування з користувачами Facebook.

«Спеціально я не займаюся колекціонуванням, але вже багато років збираю хороші книжки, особливо люблю мемуарну літературу, історичну і хороші художні твори. Тому в мене вже зібралася достатньо непогана бібліотека, а тижнів два тому я був на Петровському книжковому ринку, і мене неприємно здивувало, що практично повністю зникли мемуари. Напевно, вже всі надрукували. Тому широке поле діяльності відкривається для мемуаристів», - сказав М.Азаров.