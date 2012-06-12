VIP-глядачі на матчі Україна-Швеція (фото)
06:19, 12 червня 2012Разное
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З рахунком 2:1 на користь збірної України завершився матч фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу в групи D між збірними України та Швеції на стадіоні «Олімпійський», в Києві.
Президент України Віктор Янукович і президент УЄФА Мішель Платіні
Композитор Ігор Крутой, президент ФК ”Шахтар” Рінат Ахметов, екс-президент України Віктор Ющенко, глава Адміністрації Президента України Сергій Льовочкін, екс-президент України Леонід Кучма, голова Верховної Ради України Володимир Литвин та екс-президент України Леонід Кравчук
Президенти ФК ”Металіст” Олександр Ярославський, ФК ”Дніпро” Ігор Коломойський, ФК ”Динамо” (Київ) Ігор Суркіс, генеральний прокурор Віктор Пшонка та міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко
Народний депутат Віктор Янукович з дружиною Ольгою та братом Олександром Януковичем
Голова КМДА Олександр Попов і перший заступник голови Верховної Ради Адам Мартинюк
ЯкповідомлявУНІАН, народнідепутати тадепутатиКиївради, які представляютьопозицію, заявили,що не можутьперебуватинаодномустадіоні зЯнуковичемі вболіватимутьзазбірнукраїни здрузямибіля екранівтелевізорів.
Засловамиадвокатаекс-прем'єр-міністраЮліїТимошенко,вона такожмала намірдивитисягруі вболіватизакомандуУкраїни.
ФотоУНІАН
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