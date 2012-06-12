VIP-глядачі на матчі Україна-Швеція (фото)

З рахунком 2:1 на користь збірної України завершився матч фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу в групи D між збірними України та Швеції на стадіоні «Олімпійський», в Києві.

ЯкповідомлявУНІАН, народнідепутати тадепутатиКиївради, які представляютьопозицію, заявили,що не можутьперебуватинаодномустадіоні зЯнуковичемі вболіватимутьзазбірнукраїни здрузямибіля екранівтелевізорів.



Засловамиадвокатаекс-прем'єр-міністраЮліїТимошенко,вона такожмала намірдивитисягруі вболіватизакомандуУкраїни.



ФотоУНІАН

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