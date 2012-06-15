У Франції вкрали вантажівку шампанського

Як передає Agence France-Presse, за даними поліції, зловмисники заїхали на територію порту на вантажівці-тягачі, приєднали до нього автопричіп і спокійнісінько поїхали в невідомому напрямку. Всю цю операцію було проведено серед білого дня, ніхто з охорони порту навіть не запідозрив нічого лихого.

На момент крадіжки трейлер з дорогим напоєм знаходився в зоні відвантаження порту і чекав своєї черги для поміщення на контейнеровоз.

За оцінками експертів, загальна вартість вкраденого перевищила 520 тис доларів.

Кому належав вантаж і для кого він призначався, не повідомляється. Розслідування за фактом крадіжки вже розпочато, проте поки у поліції немає ніяких доказів.

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