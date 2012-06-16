Піраміда МММ-2011 остаточно розвалилася

Відновлення роботи проекту МММ-2011, виплати за яким були заморожені наприкінці травня, вже неможливе, заявив творець фінансової піраміди Сергій Мавроді, повідомляє ТСН.

У відеозверненні на своєму сайті Мавроді визнав, що грошей на розрахунки з усіма учасниками проекту не вистачить. "Режим спокою, власне, і вводився, щоб усі заспокоїлися ... Коротше кажучи, в нинішній ситуації - треба дивитися правді в очі - продовження МММ-2011 неможливо", - сказав Мавроді.

"У піраміді, в МММ-2011, природно, грошей на всіх не вистачить, тому зараз буде виручати МММ-2012 ... Ми будемо звідти брати деякі гроші, які раніше йшли ... на цю саму ... на рекламу ", - додав він.

Як відомо, на початку червня Мавроді заявив, що система припиняє виплати до 15 червня через паніку серед вкладників. Багато експертів сприйняли цю новину як ознаку швидкого краху проекту. А один із ошуканих учасників МММ-2011 наклав на себе руки, вистрибнувши з вікна 9-го поверху. За словами його сусідів, чоловік узяв у кредит гроші під заставу квартири і вклав їх у сочинське відділення піраміди МММ-2011. Коли підійшов термін виплачувати банку гроші, через оголошений на початку червня режиму "Спокій" (припинення всіх виплат) вкладник оплатити кредит не зміг. У загиблого залишилася маленька дитина.