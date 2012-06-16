ДАІ радить водіям не сідати за кермо у спеку

Як передає кореспондент УНІАН, начальник Севастопольського управління ДАІ Іван Блажівський у зверненні до водіїв наголошує, що спекотна погода впливає на їхнє самопочуття, і особливо - на власників автомобілів, що не обладнані системами кондиціонування повітря. У задушливому середовищі значно знижується реакція водіїв, що сприяє виникненню небезпечних ситуацій на дорозі.

Водіям транспортних засобів також рекомендовано терміново відновити дорожню аптечку лікарськими препаратами екстреної допомоги, в першу чергу кардіологічної лінії. При погіршенні самопочуття водії в обов'язковому порядку мають зменшити швидкість і вжити заходів до зупинки транспортного засобу, за необхідності звернутися по допомогу до інших учасників руху і викликати «швидку допомогу».

І.Блажівський також попереджає водіїв: не можна залишати дітей одних у салонах автомобілів при закритих вікнах, навіть при працюючому кондиціонері. Двигун може заглухнути, і в цьому випадку дитині загрожуватиме реальна небезпека.

Крім того, як відзначає І.Блажівський, при підвищеній температурі кожному водієві необхідно додатково перевірити герметичність паливних баків і електросистеми автомобіля. Непогашені сірники і сигарети, викинутий з вікон скляний посуд на узбіччя може стати причиною великого займання.

Щоб не піддавати небезпеці себе і оточуючих, севастопольська Державтоінспекція рекомендує водіям літнього віку до настання більш прохолодних днів утриматися від керування автотранспортом.