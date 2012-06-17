На березі Десни вібудеться "Забіг з дружинами" та багато іншого

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомили організатори фестивалю.

За словами керівника клубу «Семаргл» Олександра Михайлова, фестиваль проходитиме на березі Десни. На учасників та глядачів фестивалю чекатимуть показові виступи з паркуру, велотріалу, їзди на квадроциклах та інших видів активного й екстремального відпочинку.

Працюватимуть майданчики з різноманітних розваг (пейнтбол, страйкбол, лазертаг, катання на глайдері, стрільба з луків та арбалетів, батут тощо).

Проводитимуться конкурси та ігри з нагородженням переможців. Зокрема, конкурс жіночих боїв у багнюці, змагання «Забіг з дружинами», конкурс на краще екстремальне фото та багато іншого.

«Фестиваль Chernihiv Extreme City – це не просто захід для активного відпочинку на природі. Це зустріч людей та однодумців, які готові поділитися своїм досвідом, знанням, умінням та інформацією», - сказав О.Михайлов.

Організаторами фестивалю виступили Чернігівський молодіжний клуб екстремального відпочинку «Семаргл», Чернігівська міська рада та Чернігівська оперативно-рятувальна служба SOS.