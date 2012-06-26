Фура з 16 тоннами молочної кислоти пробила автобусну зупинку

Як повідомляє прес-служба МНС, автомобіль перевозив молочну кислоту у 18 спеціальних ємкостях.

Внаслідок ДТП вантажівка зіткнулась також з бетонною зупинкою громадського транспорту. Через це 11 ємкостей були пошкоджені, і на проїжджу частину та кювет пролилось близько 10 тисяч літрів речовини.

Водій був затиснутий у кабіні. Рятувальники визволили його за допомогою спеціального обладнання та з травмами доставили до Коростишівської центральної районної лікарні.

До ліквідації наслідків ДТП залучалося відділення рятувальників міста Коростишів та два відділення аварійно–рятувального загону спеціального призначення з обласного центру, автокран і два вантажних автомобілі.

Співробітники МНС створили спеціальний насип для недопущення подальшого розтікання молочної кислоти. Загрози для навколишнього середовища не існувало. Затримки руху транспорту не було.

Надвечір місця події прибрали техніку, змили залишки речовини з дороги, співробітники дорожньої служби посипали дорогу піском.