Пожежа знищила каплицю і синтетичну фігуру Христа
02:20, 29 червня 2012Разное
1218 0
У селі Страдч Яворівського району Львівської області сталася пожежа в каплиці «Чотирнадцята станція Гробу Господнього» Української греко-католицької церкви.
Як повідомляє прес-служба територіального управління МНС у Львівській області, горіла цегляна каплиця, побудована 2007 року. На момент прибуття пожежників в середині каплиці елемент гробниці Ісуса Христа був охоплений вогнем. Пожежею знищено фігуру Ісуса Христа із синтетичного матеріалу.
Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем невідомої особи.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter