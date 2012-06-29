Пожежа знищила каплицю і синтетичну фігуру Христа

У селі Страдч Яворівського району Львівської області сталася пожежа в каплиці «Чотирнадцята станція Гробу Господнього» Української греко-католицької церкви.

Як повідомляє прес-служба територіального управління МНС у Львівській області, горіла цегляна каплиця, побудована 2007 року. На момент прибуття пожежників в середині каплиці елемент гробниці Ісуса Христа був охоплений вогнем. Пожежею знищено фігуру Ісуса Христа із синтетичного матеріалу. Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем невідомої особи.

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