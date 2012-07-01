Стартував другий міжнародний марафон «Україна Трофі»

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, у гонці бездоріжжям беруть участь рекордна кількість екіпажів – 145 команд, які прибули до Києва не лише з усіх куточків України, але і з-за кордону.

Команду до старту змагань з головної сцени київської фан-зони Євро-2012 дав особисто голова КМДА Олександр Попов.

Траса Київ - Шацьк – найскладніший і найдовший трофі-маршрут в Україні.

Змагання завершаться 7 липня у місті Шацьк. За цей час команди проїдуть 1300 км

Змагання проходять у шести категоріях, залежно від автомобілів, на яких виступають команди. Тут представлені як звичайні позашляховики, так і спеціально обладнана техніка, квадрацикли і мотоцикли.

У населених пунктах за маршрутом змагань відбудуться виставки малюнків вихованців дитячих будинків. Також екіпажі привезуть у сільські школи Полісся футбольні м’ячі з автографами членів національної збірної України.