Як київська міліція берегла Лукашенка від "феменок" (фото)

02:23, 02 липня 2012
Разное
2463 0

Вранці 1 липня біля НСК "Олімпійський" в Києві було затримано 5 учасниць руху Femen, які протестували проти приїзду в Україну на закриття Євро-2012 Президента Білорусі Олександра Лукашенка.

ЯкповідомилиУНІАН устоличномуглавкуміліції, дівчатзатримали"задрібнехуліганство".Їхдоставиливслужбовеприміщенняміліції,де склалиадміністративніматеріали.

Такий вигляд мало
Образ диктатора з`явився з метро близько 9.00
Саме його чомусь і не чіпали
Несанкціоноване використання офіційного гасла Євро-2012
До білоруських колег, звісно, далеко, але треба ж молодь якось готувати
Можна зарахувати як практику

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter