Як київська міліція берегла Лукашенка від "феменок" (фото)

Вранці 1 липня біля НСК "Олімпійський" в Києві було затримано 5 учасниць руху Femen, які протестували проти приїзду в Україну на закриття Євро-2012 Президента Білорусі Олександра Лукашенка.

ЯкповідомилиУНІАН устоличномуглавкуміліції, дівчатзатримали"задрібнехуліганство".Їхдоставиливслужбовеприміщенняміліції,де склалиадміністративніматеріали.

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