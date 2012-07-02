Як київська міліція берегла Лукашенка від "феменок" (фото)
02:23, 02 липня 2012Разное
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Вранці 1 липня біля НСК "Олімпійський" в Києві було затримано 5 учасниць руху Femen, які протестували проти приїзду в Україну на закриття Євро-2012 Президента Білорусі Олександра Лукашенка.
ЯкповідомилиУНІАН устоличномуглавкуміліції, дівчатзатримали"задрібнехуліганство".Їхдоставиливслужбовеприміщенняміліції,де склалиадміністративніматеріали.
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