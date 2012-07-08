Затримали водія автобуса, на якому загинули російські прочани

Про це повідомив УНІАН начальник Сектору зв’язків з громадськістю Управління МВС України в Чернігівській області Сергій Бриль.

«Затримано водія, який на момент аварії перебував за кермом. На час проведення слідчих дій чоловіка поміщено до ізолятора тимчасового тримання», - сказав С.Бриль.

Він уточнив, що іншого водія, який в ДТП отримав травму ноги, відправлено до Росії.

Попередньою причиною автоаварії працівники міліції назвали людський фактор, вони припускають, що під ранок водій заснув за кермом.

Водночас, як повідомляють чернігівські ЗМІ, сам водій та свідки ДТП заперечують ці припущення, адже водії змінилися за годину до аварії після проходження кордону, і вказують, що аварію спричинила іномарка білого кольору, яка несподівано виїхала перед автобусом.

У міській лікарні Чернігова № 2 залишається троє постраждалих прочан.

Як повідомляв УНІАН, 7 липня біля с. Красне Чернігівського району на автошляху Чернігів-Київ потрапив у ДТП автобус, в якому їхав 41 прочанин (громадяни Російської Федерації) з м. Великі Луки Псковської області до м. Почаїв Тернопільської області.

Внаслідок ДТП загинуло 14 осіб і 29 осіб травмовано.

Літаками МНС Росії 25 постраждалих громадян направлено до Москви і Пскова та 14 тіл загиблих - до Пскова.

На місці події працює урядова комісія, створена для розслідування причин аварії.

Слідче управління УМВС України в Чернігівській області порушило кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.