Чоловік і дружина покалічилися на атракціоні "Парашут"

Про це повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Донецької області.

Наразі встановлено, що подружжя, відпочиваючи на побережжі Азовського моря, 15 липня скористалася послугами водного атракціону "Парашут". Під час зльоту пасажирка впала, внаслідок чого купол парашута нахилився і почав некеровано рухатися разом з пасажирами. По ходу руху люди зіткнулися з катером, що стоїть поряд з тим, до якого був прив'язаний купол парашута.

Внаслідок зіткнення чоловік дістав численні переломи ребер, травму живота, розрив селезінки і підшлункової залози, жінка госпіталізована з переломами ребер. На даний момент обоє постраждалих перебувають у лікарні.

Ведеться дослідча перевірка, під час якої буде встановлений факт наявності у власника атракціону дозвільної документації, перевірено дотримання правил техніки безпеки, опитані учасники і очевидці подій, а також ряд інших дій.

За результатами перевірки правоохоронні органи приймуть рішення в порядку ст.97 КПК, тобто про порушення кримінальної справи за наявності для цього підстав, або відмові в порушенні кримінальної справи за відсутності таких.