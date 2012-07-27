Слідчий заборонив показувати відео ДТП, в якому загинув міліціонер

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у розповсюдженому повідомленні відділу зв’язків з громадськістю УМВС області.

Як виявилося, ДТП, внаслідок якої загинув 28-річний працівник карного розшуку старший лейтенант Федір Ляшик, міг спричинити третій автомобіль, водій якого зник з місця пригоди. Міліція просить громадян, які мають будь-яку інформацією, повідомити про неї в правоохоронні органи.

Крім того, слідчий заборонив прес-службі міліції оприлюднювати фото та відео зйомку ДТП.

За попередніми даними, ДТП, в якому 26 липня увечері загинув співробітник міліції, сталася на одній з центральних вулиць Рівного – на вул. Чорновола.

За словами правоохоронців, ДТП спричинив автомобіль «Mercedes-Benz A150», яким керував 19-річний мешканець села Колоденка Рівненського району. Коли міліціонер відчинив багажника свого авто, «Мерседес» влетів у нього - і оперативник опинився на чужому капоті. Водій «провіз» міліціонера ще метрів з дванадцять, і той впав на дорогу.

Від отриманих травм офіцер міліції загинув на місці пригоди. Загиблий перебував на службі у цивільному одязі, проте був без вогнепальної зброї. Одружений. Має неповнолітню дочку.

Начальник ВДАІ УМВС України в Рівненській області Олександр Семенюк повідомив журналістам, що за фактом ДТП порушено кримінальну справу. Водій «Мерседесу» навчається в місцевому автотранспортному коледжі. Виявилося, що він не п’є спиртного, не палить, є віруючою людиною. Він і досі не може пояснити причину ДТП.